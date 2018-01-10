Двоє українських військових поранені на Донбасі за минулу добу – штаб

Двоє українських військових поранені на Донбасі упродовж 9 січня, повідомляє штаб української воєнної операції.

У штабі заявляють, що підтримувані Росією бойовики тричі порушували режим тиші, однак українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Згідно з повідомленням, сепаратисти здійснювали обстріли у районі Луганського, Травневого та Павлополя.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 6:20 10 січня не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.