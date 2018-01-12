У 2017 році в Україні зареєстрована найменша кількість убивств за останні 20 років – поліція

У 2017 році поліція зареєструвала найменшу кількість убивств за останні 20 років. Про це свідчать дані статистики, яку оприлюднив заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у Facebook.

За його словами, протягом минулого року зареєстрували 1551 навмисне вбивство.

«Особа злочинця була встановлена у 1387 фактах, також було розкрито 466 вбивств минулих років», – написав Аброськін.

Згідно зі статистикою, яку опублікував заступник голови Національної поліції, загалом правоохоронці не розкрили 8 925 вбивств минулих років.