Знайдені на Марсі запаси льоду можуть стати джерелом води для дослідників – вчені

Великі запаси льоду, знайдені на Марсі, можуть стати потенційним джерелом води для майбутніх дослідників «Червоної планети», пише американський дослідницький журнал Science.

У матеріалі йдеться, що за допомогою космічного апарата NASA вчені виявили вісім ділянок з льодом, деякі з яких залягають на глибині в один метр. Товщина льодовиків часом перевищує 100 метрів.

Геолог Колін Дандас заявив, що хоча про існування льоду на Марсі вже було відомо, «несподівано було знайти лід, розташований на поверхні в цих місцях».

Науковці зрозуміли, що лід є більш поширеним на Марсі, ніж вважалося раніше. За словами Дандаса, його можна використовувати для підтримки майбутніх роботизованих або людських дослідницьких місій.

Лід виявили на знімках орбітального апарата Mars Reconnaissance Orbiter, який запустили в 2005 році.