Еліна Світоліна вийшла до другого кола Australian Open

Перша ракетка України й четверта сіяна на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Еліна Світоліна вийшла до другого кола престижного змагання. В першому раунді 23-річна українка з результатом 6:3, 6:2 здолала опір 20-річної сербки Івани Йорович, яка пробилася до основної сітки Australian Open через кваліфікаційні раунди.

Раніше 15 січня вихід до другого кола на кортах Мельбурна оформили Олександр Долгополов та Катерина Бондаренко, і лише Катерина Козлова змушена зачохлити ракетку, програвши росіянці Анастасії Павлюченковій.

А 15-річна українка Марта Костюк стала авторкою сенсації. Юна тенісистка, яка пробилася до основної сітки змагання в Мельбурні через кваліфікацію, не просто перемогла, а розгромила в двох сетах 27-му ракетку світу китаянку Шуай Пен – 6:2, 6:2.

Для перемоги над 32-річною суперницею юніорці знадобилося всього 57 хвилин.