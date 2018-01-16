Після сутичок під Радою одна людина затримана – поліція

Після сутичок між активістами та правоохоронцями біля будівлі Верховної Ради одну людину затримали, повідомила Національна поліція України у Facebook.

Також поліція заявляє про одного постраждалого правоохоронця.

«Близько 11:00 біля стін Верховної Ради України мітингувальники підпалили принесені ними п’ять автомобільних шин. Поліція роз’яснювала учасникам акції неправомірність їхньої поведінки в частині підпалення шин, а працівники ДСНС намагалися загасити підпалені предмети. У цей час мітингувальники застосували сльозогінний газ в бік правоохоронців, почали кидати бруківку, покришки та інші сторонні предмети», – повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що станом на 11:30 шини вдалося загасити, наразі ситуація контрольована.

Відділ комунікації поліції Києва повідомив 16 січня, що понад 3 тисячі 800 правоохоронців забезпечують правопорядок в урядовому кварталі столиці під час засідання Верховної Ради у вівторок.

Згідно з порядком денним пленарного засідання 16 січня, який опублікований на сайті Ради, парламент планує розглянути в другому читанні законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163). Також у Раді мають намір розглянути можливість включення до порядку денного проекту закону про Вищий антикорупційний суд (№7440).

6 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

Законопроект про Вищий антикорупційний суд президент вніс до Верховної Ради у грудні 2017 року. Згідно з документом, на посаду судді Вищого антикорупційного суду претендент обирається на конкурсі, ним може бути призначений громадянин України у віці не менше ніж 35 років, зі стажем роботи на посаді судді не менш ніж 5 років, з науковим ступенем у сфері права чи пропрацювавши в науковій галузі щонайменше 7 років, з адвокатським досвідом.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України з її ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом.