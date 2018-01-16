Саакашвілі знову прибув до СБУ на допит

Колишній президент Грузії, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі прибув на допит до Служби безпеки України.

Політик з пресою не спілкувався.

10 січня Саакашвілі також ходив на допит до СБУ. За його словами, усі запитання стосувалися політичних акцій. Як повідомив адвокат політика адвокат Руслан Чорнолуцький, допит тривав понад 2,5 години.

У грудні 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Після цього Сергій Курченко заявив, що не знайомий з лідером «Руху нових сил».

Саакашвілі затримали 8 грудня 2017 року на квартирі одного з його прихильників. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.