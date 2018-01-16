ЄС: сподіваємося, що законопроект про аудиторську діяльність набуде чинності найближчим часом

У Європейському союзі сподіваються, що законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність набуде чинності найближчим часом, йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні у Facebook.

«Маємо з прикрістю відмітити, що реформа аудиторської діяльності, яка відбувається в Україні із суттєвим запізненням, при впровадженні продовжує зустрічати опір», – заявили в ЄС.

У представництві ЄС зазначили, що впровадження європейських та міжнародних стандартів в сфері аудиту та нагляду за аудиторською професією є частиною зобов’язань України в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

«Реформування аудиторської діяльності є критичним для України не тільки в контексті виконання угоди. Насамперед, це необхідно для відновлення доброї репутації професії, встановлення довіри до фінансової звітності суб'єктів економічної діяльності і, як наслідок, для сприяння інвестиціям та міжнародній торгівлі», – повідомили в представництві ЄС.

21 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (№6016-д).

Відповідно до пояснювальної записки документу, законопроект розроблений для «приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014».

Метою законопроекту, зокрема, є дерегуляція аудиторської діяльності, можливість виходу аудиторських компаній України на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем, розширення ринку аудиторської діяльності, підвищення довіри населення до українських банків, страхових компаній тощо, а також створення належних умов для виходу національних компаній на ринки капіталу.