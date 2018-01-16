Лисенко: у ГПУ «із задоволенням поспілкуються» з Поклонською, якщо вона приїде в Київ

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що «із задоволенням» поспілкуються з екс-прокурором анексованого Росією Криму Наталією Поклонською, якщо вона прибуде до Києва. Так речник ГПУ Андрій Лисенко прокоментував заяву Поклонської на ім’я генпрокурора України Юрія Луценка з вимогою розпочати розслідування стосовно президента Петра Порошенка і деяких українських державних діячів.

«Поза всіма сумнівами і застереженнями представники Генпрокуратури України з великим задоволенням поспілкуються з екс-прокурором анексованого Криму Наталією Поклонською на теми державної зради і заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також сформулюють ексклюзивні відповіді на її щирі запитання у разі прибуття останньої за адресою: 03057 Київ, вулиця Дегтярівська, 31-а. Усі законні підстави для цього є», – написав Лисенко у Facebook.

Раніше Поклонська у Facebook повідомила, що направила заяву на ім’я генпрокурора України Юрія Луценка з вимогою розпочати розслідування стосовно президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Поклонська заявляє, що вони «причетні до створення злочинного угруповання».

До анексії Росією Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року, після окупації українського Криму, встановлена там Москвою російська влада призначила її «прокурором» півострова. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу в Росії, а також фактично і в окупованому українському Криму, у 2016 році.

Наразі Поклонську в Росії вважають депутатом Державної думи. Вона була незаконно «обрана» до російського парламенту в українському Криму на псевдовиборах, які влаштувала Москва на окупованому півострові. Україна і Захід не визнали цього «обрання».

В Україні щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває у санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн, зокрема Австралії, Швейцарії, Ліхтенштейну чи Норвегії.