Негода не вплинула на рух поїздів – «Укрзалізниця»

Снігопад, який розпочався 16 січня на території України, на даний час не вплинув на рух поїздів, повідомляє прес-служба ПАТ «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських і вантажних поїздів. Затримок поїздів через негоду у минулу добу не було. Вчора вдень та цієї ночі залізничники прибирали від снігу вокзали, станції та колії», – йдеться в повідомленні 17 січня.

З огляду на прогнозоване синоптиками подальше ускладнення погодних умов, сильні снігопади і хуртовини, залізничники закликають «пасажирів під час планування поїздок враховувати труднощі, що можуть виникнути при трансфері до залізничних вокзалів та станцій».

За даними синоптиків, атмосферний фронт, який зранку 17 січня приніс снігопад у столицю України, пішов на північний схід, але нова хвиля опадів у Києві очікується вже ввечері.

Напередодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про суттєве ускладнення погодних умов по всій території України протягом 18 січня внаслідок впливу активного циклону, який призведе до сильних снігопадів і посилення вітру.