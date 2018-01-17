У Києві з 18 січня обмежать в’їзд великогабаритного транспорту через негоду – КМДА

У Києві з початку доби 18 січня обмежать в’їзд великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Обмеження пов’язане з негодою й триватиме на час снігопадів, зазначили в КМДА.

«Обмеження в’їзду в місто дозволить уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки», – пояснили в адміністрації.

Раніше 17 січня Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що через снігопад обмежений рух великовагового вантажного транспорту на дорозі міжнародного значення «Київ – Харків».

Відповідно до прогнозів Укргідрометцентру, у Києві очікують сильні снігопади до 19 січня включно.