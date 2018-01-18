У Мінську розпочалося засідання контактної групи

У Мінську почалося перше в 2018 році засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила речниця екс-президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Перед цим, як повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі, в Мінську відбулася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи.

Днями представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що «сталий мир» у зоні збройного конфлікту є головним завданням українських переговірників у Мінську на 2018 рік. Про це, за її словами, йшлося 10 січня на зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

«Також українська сторона й надалі наполягатиме на створенні групи з кордону, яка має вже зараз обговорювати питання повернення нашого контролю над українсько-російським кордоном, і вже зараз на кордоні має безперешкодно працювати місія СММ ОБСЄ», – наголосила представниця України й додала, що пріоритетом для її гуманітарної підгрупи на найближчий час є «друга хвиля звільнення заручників».

Тристороння контактна група в 2017 році неодноразово досягала домовленостей про перемир’я на Донбасі, але ці домовленості щоразу порушувалися. Також ТКГ закликала і далі закликає до реалізації одного з положень мінських домовленостей, які передбачають обмін утримуваними особами. Наприкінці 2017 року частковий обмін, перший за більш як рік, відбувся.