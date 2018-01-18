Трамп оголосив підсумки своєї «премії брехливих ЗМІ»

Президент США Дональд Трамп 18 січня оголосив переможців вигаданої ним «премії брехливих ЗМІ».

Перше місце в списку зайняла газета The New York Times, в якій був опублікований матеріал із заявою, що економіка США ніколи не відновиться. Також у списку фігурують телеканал CNN, журнали Time і Newsweek, телеканал ABC і газета Washington Post.

Президент США часто реагує на критику в ЗМІ заявами про те, що це «фейкові новини».

Днями впливовий американський сенатор-республіканець Джон Маккейн у статті в газеті The Washington Post вказав на небезпеку, яку нападки Трампа на ЗМІ становлять для журналістів. «Хоча чиновники адміністрації часто засуджують насильницькі дії проти журналістів за кордоном, Трамп продовжує свої невпинні нападки на чесність американських кореспондентів і новинні агентства. Це надає прикриття для репресивних режимів робити те саме», – написав Маккейн.