Twitter заявляє, що виявив і закрив ще понад тисячу акаунтів російської «фабрики тролів»

Компанія Twitter заявляє, що виявила і закрила ще 1062 акаунти, пов’язані з «Агентством інтернет-досліджень» з російського Санкт-Петербурга, так званою «фабрикою тролів».

Як повідомила компанія 19 січня, понад 670 тисяч американців стежили за цими акаунтами, ретвітили повідомлення з них чи позначали їх значком «подобається» під час президентської виборчої кампанії в США 2016 року. У Twitter мають намір надіслати електронні листи цим користувачам.

Таким чином, кількість акаунтів, пов'язаних із російською «фабрикою тролів» зросла до 3814. За даними Twitter, за 10 тижнів до виборів у США в листопаді 2016 року ці акаунти опублікували майже 176 тисяч твітів, приблизно 8,4% яких стосувалися виборів.

«Така діяльність є викликом для демократичних суспільств всюди, і ми віддано працюватимемо над цим важливим питанням надалі», – йдеться в заяві Twitter.

Крім того, у компанії повідомляють, що виявили ще понад 13,5 тисяч автоматичних акаунтів, «пов’язаних із Росією», які активно твітили під час виборчої кампанії. Загалом у Twitter нарахували близько 50 тисяч таких автоматичних акаунтів.

У компанії заявляють, що повідомили Конгресові США цю інформацію.

Соціальна мережа Facebook раніше повідомила американським слідчим, що виявила факт купівлі росіянами під час президентської кампанії 2016 року реклами, спрямованої на виборців у США.

У листопаді 2017 року в компанії Facebook повідомили, що створюють портал, за допомогою якого користувач зможе дізнаватися, чи був він підписаний на сторінки чи облікові записи, пов’язані з прихованою російською кампанією з метою вплинути на американські вибори.

Законодавці США восени звинуватили керівництво Facebook, Twitter і Google у нездатності запобігти ймовірним зловживання їхніми мережами з боку Росії під час президентської кампанії.

У США триває розслідування щодо можливого втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Розслідування ведеться в Міністерстві юстиції США, а також іще комітетах обох палат Конгресу США. Кремль будь-яке втручання заперечує.