Як російські «тролі» впливали на політику США

Олександр Бобраков-Тимошкін

Так звані «тролі з Ольгіно» (або «з вулиці Савушкіна» – в модернізованому варіанті) вже давно перетворилися на ідіоматичний вираз, на константу російських політичних суперечок. Однак живі «тролі», як і раніше, існують. Ба більше – активно працюють за межами Росії! В останні дні стали відомі нові обставини їхнього втручання в президентські вибори в США.

На вихідних російський «Дождь» опублікував інтерв'ю з колишнім співробітником «Агентства інтернет-досліджень» (це та сама «фабрика тролів на Савушкіна») на ім'я Максим. Співробітники так званого «іноземного відділу» повинні були з гарною англійською, видаючи себе за американців, брати участь в онлайн-дискусіях: «Там було таке зневажливе ставлення до російської відділу – там сидять боти, тролі, а ми формуємо порядок у іноземців, ми на це впливаємо. Була мета – вплинути на думки, вивести на дискусію. Аргументування не тільки: «Обама – мавпа», а «Путін – молодець». Такого не брали, за це штрафували навіть. <...> Там був документ «стратегія». Потрібно було знати всі основні проблеми Сполучених Штатів Америки. Податкові проблеми, проблему геїв, сексуальних меншин, зброї».

Метою «висококваліфікованих тролів» з «іноземного відділу» було «розгойдування човна» шляхом свідомо провокаційної участі в американських політичних дискусіях: «Тобі давали список ЗМІ, які ти повинен був моніторити і коментувати. New York Times, Washington Post – там доходило до десятків тисяч коментарів. Потрібно було все це переглянути і зрозуміти загальну тенденцію, про що люди пишуть, про що сперечаються. А потім самому влазити в суперечку, щоб розпалити її, намагатися розгойдати човен. <...> Про Росію взагалі не можна. Ні Росію, ні Путіна не можна було згадувати. Тому що американці про це не говорять. Їм, по суті, начхати на Росію і на Путіна. У нас не було мети повернути американців до Росії. У нас була мета налаштувати американців проти свого ж уряду. Викликати заворушення, викликати невдоволення, знизити рейтинг Обами».

Судячи з цієї «сповіді», не йшлося про пряму передвиборчу агітацію, наприклад, за Трампа. Однак про Гілларі Клінтон співробітникам «фабрики» необхідно було відгукуватися негативно: «Основний посил: чи не втомилися ви, брати мої американці, від Клінтонів, скільки їх вже було? Корупційні скандали – туди ж».

«Вишенька на торті»: від співробітників «фабрики» вимагалось переглянути серіал «Картковий будиночок», щоб поглибити знання про американську політику. На це звернули увагу і американські ЗМІ.

Ще більш потужна «бомба», однак в опублікованому дослідженні журналу РБК (до друку журнал надійде тільки в четвер, але онлайн-версію статті можна прочитати вже зараз – ред.): «2,2 мільйона доларів США, 100 осіб, понад 6 мільйонів передплатників і охоплення до 70 мільйонів на тиждень: журнал РБК з'ясував, як «фабрика тролів» з Санкт-Петербурга намагалася впливати на результат виборів президента США».

Зі статті випливає, що втручання «петербурзьких тролів» не просто в вибори, а й взагалі в американське політичне життя в останні кілька років було аж ніяк не ілюзорним – аж до того, що за допомогою фейкових фейсбук-акаунтів організовувалися акції протесту вже в онлайні (як мітинг нібито на захист афроамериканців від поліцейського насильства в місті Шарлотт 22 жовтня минулого року).

Основні висновки розслідування РБК:

Робота була масштабною

Журнал РБК склав список зі 118 спільнот і акаунтів в Facebook, Instagram та Twitter. Всі вони були заблоковані в серпні-вересні 2017 року соцмережами в рамках розслідування ймовірного російського втручання у вибори президента США.

Сторінки і групи керувалися зі знаменитого будинку №55 на вулиці Савушкіна у Санкт-Петербурзі, де базується «фабрика тролів»: в РБК є скріншоти з постами, зробленими з внутрішньої панелі адміністраторів, чиї акаунти також закриті. Причетність «тролів» до складеного списку підтвердило також джерело, близьке до керівництва «фабрики». Окрім того, 36 із 50 акаунтів у Twitter були зареєстровані на номери з префіксом +7.

Товариства, якими керували «тролі», мали хоч і обмежену за мірками Facebook, але все ж стійку популярність

Сукупна кількість підписників всіх спільнот і акаунтів – близько 6 мільйонів осіб. З них половина припадала на Facebook, третина – на Instagram. Завдяки купівлі реклами і розповсюдженню контенту через перепости охоплення могло сягати 20-30 мільйонів осіб на тиждень, як, наприклад, у вересні 2016 року.

Не можна сказати, що «тролі» працювали тільки на правоконсервативну аудиторію

Найбільш популярні їхні спільноти були присвячені, навпаки, проблемам афроамериканців. «Тролі» займали радикальні позиції, маскуючись і під радикальних лібералів, і під крайніх консерваторів.

Велика частина спільнот, виявлених журналом РБК, висвітлювали расові проблеми США: в 16 групах про боротьбу чорношкірих за свої права було понад 1,2 мільйона підписників. <...> За оновленнями спільноти, присвяченій ЛГБТ-руху, стежили близько 143 тисячі американців. Понад 300 тисяч осіб підписалися на сторінку про проблеми, з якими стикаються мусульмани в США.

На американську аудиторію працювали до 80-90 осіб

Керівником «американського відділу» джерела журналу РБК називають 27-річного уродженця Азербайджану Джейхун Асланова. У РБК також є повідомлення з Telegram-чату, створеного Аслановим і присвяченому проміжним підсумкам роботи «фабрики» в США.

Витрати об'єктивно були не дуже високими

Левова частка йшла на зарплату співробітникам, на рекламу в соціальних мережах «фабрика» витратила трохи більше ніж 100 тисяч доларів за два роки (приблизно таку цифру називає і Facebook).

«Тролі» співпрацювали з американськими активістами і за їхньої допомоги навіть організовували офлайн-заходи

З ними контактували адміністратори спільнот під вигаданими іменами, тому місцеві жителі не підозрювали, з ким мають справу.

Деякі плоди діяльності «тролів» можна назвати курйозними

«Фабрика» ініціювала не тільки політичні протести. Через співтовариство BlackFist були організовані безкоштовні щотижневі курси з самооборони для чорношкірого населення в чотирьох містах США, один з тренерів отримував через «Google Гаманець» і PayPal близько 300 доларів США на місяць.

«Американський відділ» «фабрики тролів», як і раніше, працює

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США в листопаді 2016 року «фабрика тролів» продовжувала вести численні спільноти в США і навіть створювала нові – наприклад, курси самооборони від імені руху BlackFist почали працювати в січні 2017 року. Ба більше, через акаунти, що керуються з Савушкіна, 55, активно просувався і антитрампівський контент, а той же BlackMattersUS провів в Шарлотті марш проти обрання Трампа.

Іншими словами, діяльність «тролів з Савушкіна» прямо не відповідає наративу про «Трампа як кандидата, якого підтримує Кремль», а швидше, згідно з розслідуванням РБК, підтверджує інший можливий мотив, який теж розслідують американські спецслужби, – підірвати серед американців довіру до демократичних процедур, розпалити в суспільстві додаткові конфлікти.

Тут варто зауважити, що «тролів з Савушкіна» пов'язують з ім'ям так званого «кухаря Путіна» Євгенія Пригожина, що має, як стверджується, стосунок і до відомої з воєн на Донбасі і Сирії ПВК «Вагнера».

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода