22 спортсмени з Північної Кореї поїдуть на Олімпіаду

Північна Корея направить 22 своїх атлетів, які змагатимуться у трьох видах спорту і п’яти дисциплінах, на зимову Олімпіаду в Південній Кореї у лютому, повідомляє 20 січня Міжнародний олімпійський комітет.

Голова МОК Томас Бах заявив, що загальна чисельність делегації КНДР на майбутній Олімпіаді складе 46 осіб.

Також стало відомо, що на іграх дві Кореї виставлять одну спільну збірну – в жіночому хокеї. Також Бах підтвердив, що спортсмени з двох країн пройдуть на параді під спільним прапором, так званим «прапором об’єднання» і під назвою «Корея».

«Я впевнений, що це буде дуже емоційний момент не тільки для жителів Корейського півострова, але і для всього світу», – зауважив спортивний чиновник.

Південна Корея і КНДР домовилися про формування спільної жіночої збірної 15 січня. Це були перші прямі переговори двох країн за останні кілька років, і вони пройшли після того, як в новорічному телезверненні глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що 2018 рік стане для корейського народу «дуже важливим». Також він запропонував відправити на зимові Олімпійські ігри в Пхйончхан північнокорейську делегацію.