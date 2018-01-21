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22 Січень 2018, Київ 06:58
Новини | Події

У Нікополі на Дніпропетровщині відкрили пам’ятник учасникам бойових дій на Донбасі

У Нікополі відкрили пам’ятник «Захисник України»

У неділю в Нікополі на Дніпропетровщині відкрили пам’ятник «Захисник України», присвячений учасникам бойових дій на Донбасі. Бронзову скульптуру солдата встановили біля міськради, де раніше стояв пам’ятник Леніну.

За інформацією з мерії, висота скульптури складає близько 2 метрів, вага – 987 кілограмів. Фігуру воїна встановили поряд зі стелою, що зображує мапу України.

За даними міської ради Нікополя, пам’ятник «Захисник України» за поданням матері учасника АТО Андрія Асмолова Людмили був переможцем конкурсу на найкращий ескізний проект благоустрою центральної площі Нікополя та прилеглих територій «Місто для людей».

Співавторами монументу стали скульптор Микола Гапон, історик та громадський діяч Станіслав Каширний, фотограф Юрій Горобець, учасники АТО та члени родин загиблих солдатів. Перша частина пам’ятника, відкрита минулого року, являє собою 15-титонний камінь, на якому вирізьблена мапа України.

Учасники акції поклали квіти до монументу та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання
Учасники акції поклали квіти до монументу та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Захід завершився покладанням квітів до меморіалу «Захисник України» та до стіни зі світлинами нікопольських бійців, які загинули на Донбасі.

За даними з Книги пам’яті, станом на жовтень 2017 року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432.

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