У Львові вшанували пам’ять Героя Небесної сотні Вербицького

У Львові вшанували пам’ять Героя Небесної сотні Юрія Вербицького. На Личаківському цвинтарі, де він похований, представники духовенства різних конфесій відправили екуменічну молитву.

«Його катували, застосовували тортури, тіло було понівечене, кинули у лісі, і Юрій замерз. Така тяжка смерть. Чотири роки немає його разом із нами і дуже сумно, дуже… Це такий добрий чоловік був. І він помер від тортур і переохолодження. Він не міг не їхати в Київ. Приїхав на 6 січня на Святвечір, і брат ще просив його залишитись на другий Святий вечір, але він сказав, що не може, що потрібен там», – розповіла родичка Вербицького Ганна Максимів.

Львів’яни поклали квіти і запалили лампадки на могилі Героя Небесної сотні.

22 січня 2014 року в лісосмузі біля села Гнідин Бориспільського району Київщини знайшли тіло 50-річного львів’янина, вченого-сейсмолога, професійного альпініста Юрія Вербицького.

Юрія Вербицького, пораненого під час обстрілу гумовими кулями на Майдані, невстановлені особи викрали з Олександрівського лікарні Києва разом із активістом Ігорем Луценком вранці 21 січня. У цей шпиталь Ігор Луценко привіз Юрія Вербицького для надання медичної допомоги. Юрія Вербицького катували, згідно з розповідями Ігоря Луценка, коли дізнались, що він львів’янин, обзивали «бандерівець».