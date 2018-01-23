Гройсман пообіцяв знижку на газ для населення – ранковий ефір Радіо Свобода

Україна до 2020 року може забезпечити себе газом власного видобутку;

Наслідки війни в Україні та план повернення Росії в ПАРЄ;

Трамп поїде в Давос, Порошенко говоритиме з ним про «Мінськ».

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: експерт з питань економіки Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики Валентин Землянський та експерт з економічних питань Олег Пендзин; радник міністра закордонних справ України Тарас Качка, правник Геннадій Друзенко; президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, народний депутат від «Самопомочі» Ганна Гопко, експерт з питань економіки Володимир Панченко та директор Центру міжнародних відносин Микола Капітоненко.