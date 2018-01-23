Волкер прибув до України – посольство США

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 23 січня прибув до України з візитом. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в посольстві США в Україні.

Подробиць про плановані зустрічі Волкера у диппредставництві не навели.

Напередодні в коментарі Українській службі «Голосу Америки» Волкер повідомив, що для того, щоб ознайомитися з ситуацією в регіоні, він 24 січня поїде на схід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Під час переговорів сторони обговорять ситуацію в зоні збройного конфлікту насході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

Курт Волкер назвав «кроком назад» минулу зустріч з помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим, що відбулася 13 листопада в Белграді. Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.