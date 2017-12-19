Волкер: затягуючи конфлікт, Росія хоче долучити «ДНР»/«ЛНР» до питання миротворців

«2017 рік найгірший з часу початку конфлікту на Донбасі», – сказав спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер, виступаючи на конференції Atlantic Council «Досягнення миру на Донбасі. Роль миротворчої місії».

Загальне враження на Заході, що конфлікт на Донбасі згасає завдяки Мінським домовленостям та припиненню вогню є абсолютно хибним, наголосив спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

«Це – криза. Цього року було більше насильства і, насправді, остання ніч була найбільш насильницькою ніччю на Сході України щонайменше з лютого», – сказав Волкер.

Основною складністю в роботі з врегулювання кризи, на думку Волкера, є те, що Росія заперечує свою роль.

«Росія продовжує заперечувати свою роль. Росія наполягає, що вона не має нічого спільного з тими силами, які вона контролює і якими керує, що вона не має нічого спільного з сепаратистськими урядами, які вона встановила і де вона змінює керівництво за своїм бажанням, як вони це зробили в Луганську минулого місяця», – зазначає Курт Волкер.

«Коли ми намагаємось з’ясувати, чи готова Росія змінити свій шлях, забрати свої сили і дозволити миротворцям бути в регіоні, Росія говорить: «Ні. Спілкуйтеся про це також із особами з Луганська і Донецька», – наголосив Волкер. Таке спілкування з «ДНР»/«ЛНР» «лише легітимізує їхню присутність і призведе до затягування конфлікту», – переконаний спецпредставник США.

«Мирне врегулювання може відбутись тільки за умови усунення російських сил і російського керівництва, усунення командування та контролю бойовиків які там є», – наголосив він.

Волкер відзначив, що до вторгнення Україна була цілком мирною країною.

«Україна була мирною країною понад 20 років після розпаду Радянського Союзу, можливо, не дуже успішною, можливо, не вільною від корупції, можливо не такою об’єднаною навколо національної ідентичності та місії, як належить. Однак, не було боротьби, вбивств, розділу людей, етнічних конфліктів чи етнічної ненависті. Це була країна – з проблемами, недоліками та прагненнями», – заявив американський посадовець.

Він відзначив, що навіть після вигнання Януковича «не було масштабного насильства, етнічного конфлікту, розділення». «Що потім ми побачили, було втручання як їх називали – «маленьких зелених чоловічків» – розвідників, оперативників, які розхитували ситуацію, щоб створити сепаратистський рух у Криму», – зазначає Волкер.

Потім те саме намагались зробити на Донбасі, і цей конфлікт досі триває, наголосив посадовець.

Якщо Росія має особливе ставлення до України, як до частини її широкої імперії, сфери інтересів, слов’янської ідентичності, то вона може «конкурувати за серця та думки українців, однак робити це мирно і в законний спосіб», – наголошує спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України.

Волкер закликав докласти всіх зусиль для того, щоб наступного року досягти прогресу у врегулюванні. «Після такого поганого року, потрібно, щоб 2018 був найкращим роком з початку конфлікту», – сказав Волкер.