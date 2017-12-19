Волкер: Росія відкликала своїх офіцерів із СЦКК саме перед загостренням на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Росія відкликала своїх представників зі Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі якраз перед загостренням ситуації на сході України.

«Росія відкликала своїх офіцерів із СЦКК, який є інструментом із забезпечення режиму припинення вогню, саме перед потужною ескалацією порушень режиму припинення вогню. Україна щойно пережила одні з найгірших бойових дій від лютого 2017 року. Рішення щодо миру залежить від Росії», – написав Волкер у Twitter.

18 грудня у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва припиняє роботу свого представництва у СЦКК, і російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

Міністерство закордонних справ України розцінило це рішення російської сторони як провокацію. На думку українських дипломатів, це свідчить про те, що Москва не залишає спроб змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати так званий «прямий діалог» із бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР».

18 грудня близько 17:00 влада Донеччини повідомила про обстріл селища Новолуганського з боку підтримуваних Росією бойовиків із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого були поранені восьмеро цивільних жителів, пошкоджені десятки будинків, лінії електропередач і частково газогін.

19 грудня у Генштабі Збройних сил України повідомили Радіо Свобода, що українські військові, які входять до складу Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі, також залишили непідконтрольні урядові території. Водночас, за повідомленням, українська сторона продовжуватиме здійснювати моніторинг і координацію режиму припинення вогню у взаємодії зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на Донбасі.

Робоча група Спільного центру здійснює контроль за припиненням вогню на території Донецької та Луганської областей. До складу центру, який створили у вересні 2014 року, входять українські та російські військові, представники ОБСЄ.