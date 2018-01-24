В Україну доставили тіла загиблих під час теракту в Кабулі – Клімкін

Тіла українців, загиблих в результаті теракту в столиці Афганістану Кабулі, доставили до України, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя семи українців... Літак з тілами загиблих вже в Україні», – написав Клімкін.

Ввечері 20 січня внаслідок нападу бойовиків на готель «Інтерконтиненталь» у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 30 людей, серед них 14 – іноземці, в тому числі – українці. Представники влади заявляли про загибель деяких нападників, що були вбиті силами безпеки. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Талібан».