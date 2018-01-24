Transparency International стурбована перебігом розслідування щодо компанії YouControl

Антикорупційна організація Transparency International Україна висловлює стурбованість перебігом кримінального розслідування щодо компанії YouControl і її засновника Сергія Мільмана.

Як йдеться у заяві організації 23 січня, під час розслідування цього провадження дії СБУ мають бути бездоганними.

«Підходи до розслідування з боку СБУ, продемонстровані останнім часом, на нашу думку, можуть свідчити про наявність відмінних від бажання запобігти злочинним діям мотивам», – йдеться у заяві.

В Transparency International також розраховують на незаангажоване і, що особливо важливо, відкрите судове слухання справи.

Організація відзначає неабияку роль YouControl у сприянні журналістам та активістам, які викривають корупційні злочини.

23 березня 2017 року Служба безпеки України проводила обшуки в офісі і в квартирах працівників онлайн-сервісу YouControl. Тоді СБУ повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру «на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави».

Натомість компанія виступила з публічним запереченням інформації про можливість будь-яких зв’язків із Росією й інших звинувачень.

27 грудня 2017 року Служба безпеки України оголосила підозру засновнику аналітичного онлайн-сервісу YouControl Сергію Мільману в тому, що він начебто несанкціоновано втручався у роботу комп'ютерних мереж.

Суд 2 січня обрав запобіжний захід для Сергія Мільмана у вигляді застави у розмірі 30 прожиткових мінімумів – це 51 тисяча гривень. Прокуратура просила призначити заставу в 6,5 мільйона гривень. За рішенням суду, Сергій Мільман також має здати закордонний паспорт.

YouControl – онлайн-сервіс бізнес-аналітики, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з понад 30 державних реєстрів. Ця платформа дає змогу встановлювати зв’язки між фірмами, чиновниками, дізнатись більше про компанії, які, для прикладу, перемогли на державному тендері, а також переглянути фінансову та судову історії фірм.

«Основна місія сервісу – сприяти створенню прозорого бізнес-середовища та економічному зростанню України. Один із напрямків діяльності – боротьба з корупцією: компанія надає вільний доступ до сервісу журналістам та громадським активістам для проведення розслідувань, моніторингів та інших заходів», – мовиться в повідомленні на сайті компанії.