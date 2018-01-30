Порошенко обговорив з головою ОБСЄ ситуацію з правами людини в Криму

Президент України Петро Порошенко обговорив із міністром закордонних справ і міжнародної співпраці Італії, чинним головою ОБСЄ Анджеліно Альфано ситуацію з правами людини в анексованому Росією Криму.

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко і Альфано зустрілися 30 січня в Києві.

«Голова української держави привітав Італію з початком головування в ОБСЄ і подякував за внесення питання про врегулювання ситуації на Донбасі до пріоритетів їхньої роботи. Окремо увагу привернули до подальшого погіршення ситуації з правами людини на території окупованого Криму», – йдеться в повідомленні прес-служби президента. Подробиць у повідомленні не наведено.

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з Альфано висловив сподівання, що Італія продовжить тиск на Росію з метою звільнення українських політичних в’язнів і заручників.

23 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію гарантувати повагу прав людини і безпеку всіх людей, що живуть в анексованому Криму, зняти заборону на Меджліс кримськотатарського народу і заборону на в’їзд кримськотатарським лідерам, звільнити всіх українських в’язнів, гарантувати доступ міжнародним організаціям у Крим.

Перед цим міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті про стан з правами людини в світі заявила, що в анексованому Криму російська влада «переслідує проукраїнських активістів і кримськотатарську громаду за їх мирну протидію окупації півострова». Правозахисники закликали Росію припинити таку практику.

Протягом 2018 року в ОБСЄ головує Італія, організацію очолив міністр закордонних справ цієї країни Анджеліно Альфано.