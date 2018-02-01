Спортивний арбітраж повністю задовольнив апеляції 28 російських спортсменів

Спортивний арбітражний суд (CAS) повністю задовольнив апеляції 28 російських спортсменів.

«У 28 випадках представлені докази були недостатніми для того, щоб встановити, що атлети порушили антидопінгові правила, їх апеляції задоволені, санкції скасовані, а їх особисті результати в Сочі в 2014 році залишаються в силі», – йдеться в рішенні суду.

Водночас в 11 випадках арбітраж задовольнив апеляції частково: пожиттєву дискваліфікацію замінили на заборону брати участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року у Південній Кореї.

Слухання стосовно біатлоністок Ольги Зайцевої, Ольги Вілухіної та Яни Романової відклали.

У грудні 2017 року МОК заборонив Росії брати участь у зимових Іграх у південнокорейському Пхйончхані через «безпрецедентну систематичну маніпуляцію» олімпійською антидопінговою системою. Водночас МОК вирішив, що окремі росіяни зможуть змагатися як нейтральні спортсмени за умови дотримання вимог щодо допінгу.

25 січня перший віце-президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков повідомив, що до заявки Росії на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї потрапили 169 атлетів.