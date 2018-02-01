В ОБСЄ стурбовані польським законом, що криміналізує заяви про деякі історичні події

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість польським законом, що криміналізує заяви про деякі історичні події.

«Я серйозно стурбований законом, який криміналізує заяви щодо історичних питань. Незважаючи на те, що всі ми знаємо про чутливість до історичних подій, свобода вираження поглядів має особливе значення для істориків та науковців», – сказав Дезір, якого цитує прес-служба ОБСЄ.

Представник організації вважає, що закон має бути відхилений як «непропорційне обмеження свободи вираження поглядів».

«Тільки коли заяви є підбурюванням до насильства чи дискримінації, вони можуть бути криміналізованими», – додав Дезір.

В ніч на 1 лютого у польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам’яті, якими передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті».

Крім того, ці законодавчі зміни запроваджують кримінальну відповідальність за заперечення злочинів «українських націоналістів», документ визначає злочинною участь «бандерівських націоналістів» у знищенні єврейського населення та геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині та «Східної Малопольщі», тобто Галичини. Україна висловила занепокоєння у зв'язку з цими законодавчими змінами в Польщі.

У Держдепартаменті США заявили, що польський закон про Інститут національної пам’яті «може підірвати свободу слова та академічний дискурс». Також у департаменті зауважили, що потрібно «бути обережними, щоб не перешкоджати обговоренню і коментуванню Голокосту». Ця частина законодавчих змін у Польщі також обурила Ізраїль, де закон назвали «необґрунтованим».

Водночас Міністерство закордонних справ Польщі наголошує, що закон про Інститут про національну пам’ять не порушує свободу слова. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда.