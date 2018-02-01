ФФУ заявляє, що не акредитуватиме журналістів на ЧС-2018 у Росії

Федерація футболу України заявляє, що не проводитиме акредитації українських журналістів для висвітлення фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яка відбуватиметься в Росії цього року.

Згідно з заявою на сайті ФФУ 1 лютого, про таке рішення ФІФА попередили 26 січня.

Також Федерація футболу України відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року відбудеться у Росії з 14 червня до 15 липня.

9 жовтня 2017 року у завершальному матчі кваліфікації до чемпіонату світу з футболу збірна України програла збірній Хорватії з рахунком 0:2, що засвідчило, що українська команда не поїде на ЧС-2018 в Росію.

У Києві 22 січня активісти закликали світову спільноту не брати участі у футбольному чемпіонаті в Росії через агресивну політику Москви щодо України.