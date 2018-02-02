150 людей захворіли на кір з початку року в Києві – КМДА

Станом на 1 лютого 150 людей захворіли на кір з початку 2018 року в Києві, повідомила директор департаменту охорони здоров’я Київської міської адміністрації Валентина Гінзбург. За її словами, 95 серед захворілих – діти.

Вона додала, що із діагнозом вітряна віспа наразі в лікарнях міста перебувають 28 киян, 20 з них – дорослі.

Гінзбур заявила, що за останній тиждень січня на гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіли близько 6 тисяч киян, 195 людей госпіталізовані, з них 134 – діти.

За даними МОЗ, в Україні ситуація із захворюваністю на кір залишається напруженою, від початку року станом на 22 січня на кір захворіли 2 084 людини, 1 375 із них – діти. Зокрема, цього року госпіталізували 1398 людей, зареєстровано три летальні випадки в Одеській області.

У МОЗ зазнають, що найвищий рівень захворюваності на кір спостерігається в Івано-Франківській області, Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях.

18 січня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з початку спалаху кору в Україні померли вже восьмеро людей.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.