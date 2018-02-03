У Міноборони України зацікавлені в співпраці з розвідкою оборонного відомства США

У Міністерстві оборони України зацікавлені в розвитку співпраці з розвідкою оборонного відомства США. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони України.

У відомстві 3 лютого повідомили, що міністр оборони України Степан Полторак і керівник Головного управління розвідки МОУ Василь Бурба у Пентагоні зустрілися з директором розвідувального управління Міноборони США Робертом Ешлі.

За повідомленням, сторони обговорили ситуацію у сфері безпеки в країні та світі, а також перспективи подальшої співпраці між розвідувальними підрозділами обох країн. Подробиць зустрічі в Міноборони не наводять.

Полторак перебуває з візитом у США. 2 лютого він провів зустріч із міністром оборони США Джеймсом Маттісом. Полторак подякував американській стороні за рішення про надання Україні оборонної летальної зброї.

Водночас, за даними прес-служби Пентагону, під час зустрічі очільник Міноборони США закликав українську сторону схвалити проект закону про національну безпеку України.