У Міноборони Росії підтверджують, що їхній Су-25 збили в Сирії

Міністерство оборони Росії підтверджує, що російський військовий літак Су-25 був збитий у Сирії 3 лютого. Заяву відомства поширюють російські державні ЗМІ.

Міноборони Росії також підтверджує, що пілот встиг катапультуватися, але загинув під час перестрілки з сирійськими повстанцями.

«За попередньою інформацією, літак збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу», – заявили в Міноборони Росії.

3 лютого повстанці, що воюють проти уряду Сирії, заявили, що збили російський військовий літак Су-25. За повідомленням, інцидент стався у провінції Ідліб, на північному заході Сирії.

Сирійська група спостереження за правами людини, що базується в Лондоні, повідомила, що пілот катапультувався. На інформаційних ресурсах сирійських повстанців з’явилося повідомлення про його загибель, повідомляє дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Російські сили проводять військову операцію в Сирії з осені 2015 року. Кремль офіційно оголосив про підтримку режиму президента Башара Асада і направив до Сирії авіацію, наземні війська і кораблі. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ із Сирії у зв'язку з «виконанням» поставлених бойових завдань. Офіційна російська статистика повідомляє про загибель в Сирії понад 40 російських військовослужбовців.