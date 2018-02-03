На Донбасі через обстріли поранені 2 військових – штаб

Двоє українських військових поранені вдень 3 лютого на Донбасі через обстріли підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

«На лінії зіткнення знову не спостерігалося повного припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості… Від початку доби зафіксовано чотири обстріли наших опорних пунктів з боку незаконних збройних формувань», – заявляють українські військові.

За повідомленням, на луганському напрямку бойовики обстріляли позиції українських сил біля Луганського, Лозового і Зайцевого, на донецькому напрямку – біля Авдіївки.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що контролюють частину Донецької і Луганської областей, про обстріли вдень 3 лютого не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою провину в цьому і звинувачують одна одну в провокаціях.