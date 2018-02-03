Міноборони Росії заявляє про обстріл району в Сирії, звідки збили російський Су-25

Міністерство оборони Росії заявляє про обстріл з «високоточної зброї» району в провінції Ідліб північному заході Сирії, де 3 лютого був збитий російський військовий літак Су-25.

За повідомленням відомства, внаслідок удару загинули понад 30 бойовиків угруповання «Джабхат-ан-Нусра». За даними російської сторони, це угруповання контролює вказаний район.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії підтвердило, що російський військовий літак Су-25 був збитий у Сирії 3 лютого. За повідомленням, пілот встиг катапультуватися, але загинув під час перестрілки з бойовиками, які збили літак. Яке саме угруповання за це відповідальне – наразі точно невідомо.

«За попередньою інформацією, літак збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу», – заявили в Міноборони Росії.

Російські сили проводять військову операцію в Сирії з осені 2015 року. Кремль офіційно оголосив про підтримку режиму президента Башара Асада і направив до Сирії авіацію, наземні війська і кораблі. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ із Сирії у зв'язку з «виконанням» поставлених бойових завдань. Офіційна російська статистика повідомляє про загибель в Сирії понад 40 російських військовослужбовців.

Загалом Росія повідомила про втрату чотирьох військових літаків і чотирьох гелікоптерів за час сирійської кампанії.