Суд відхилив апеляції у справі про надання захисту Саакашвілі

Київський апеляційний адміністративний суд 5 лютого відхилив апеляцію колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі у справі проти Державної міграційної служби України, яка відмовила йому в оформленні документів для отримання статусу особи, що потребує додаткового захисту.

Крім того, суд відхилив і апеляцію, подану самою ДМС.

Рішення може бути оскаржене, повідомив суддя, який зачитав резолютивну частину постанови.

«Рішення Окружного адміністративного суду Києва від 3 січня залишити без змін», – йдеться в постанові суду.

Міхеїл Саакашвілі, який був на засіданні суду зранку, пізніше залишив його. Після рішення суду екс-президент Грузії написав у Facebook: «Таким чином, я втрачаю статус перебування в Україні. Це чергове рішення Порошенка, а не суду».

Восени Державна міграційна служба відмовила Міхеїлу Саакашвілі в наданні додаткового захисту, про який він просив через повторний запит Генпрокуратури Грузії до України щодо його екстрадиції.

Саакашвілі подав до суду на ДМС через це рішення і програв суд першої інстанції. 3 січня Окружний адміністративний суд Києва залишив в силі відмову ДМС у наданні Саакашвілі додаткового захисту.

Незабаром апеляцію на це рішення подала сама ж Державна міграційна служба із проханням внести в рішення одне речення. Скаргу подав і захист Саакашвілі.

У жовтні 2017 року Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. У відомстві заявляли, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що ДМС відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця і наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі.

Після цього Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У липні Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.