Засуджений за критику анексії Криму татарський активіст Кашапов покинув Росію

Один з лідерів татарського національного руху Рафіс Кашапов, який у грудні вийшов на свободу після ув’язнення за критику анексії Криму, покинув Росію. Про це він повідомив в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Idel.Реалії. За словами Кашапова, він перебуває в Києві.

«Я поїхав кілька днів тому. Щоб мене не змогли заарештувати поліцейські або ФСБшники, я поїхав обхідними шляхами – мій будинок і місце роботи вже багато років співробітники ФСБ тримають під контролем. Від Набережних Човнів до Казані я добрався на машині, мобільні телефони були загорнуті у фольгу, щоб неможливо було визначити наше місце розташування», – розповів Кашапов.

За його словами, з Казані він поїхав до Москви, звідти до столиці Білорусі Москви, а потім – літаком до Києва.

«Я подзвонив голові кримськотатарського Меджлісу Рефату Чубарову – він був в шоці. Після цього мій телефон чомусь відключився. У Києві мене зустріли Чубаров і лідер кримськотатарського Меджлісу Мустафа Джемілєв. Я дуже їм вдячний! Я став тут вільною людиною», – заявив лідер татарського національного руху.

Кашапов вийшов на свободу 26 грудня 2017 року.У вересні 2015 року голову російського Татарського громадського центру Рафіса Кашапова визнали винним в закликах до сепаратизму через критику анексії Криму і засудили до трьох років колонії. Кашапов оскаржив свій вирок в Європейському суді з прав людини.

Його називають першою людиною, яку в Росії засудили за критику анексії півострова.

У травні 2017 року російський суд визнав Татарський суспільний центр екстремістською організацією і постановив припинити його діяльність на території Росії.

Татарський суспільний центр є неурядовою організацією, яка проводить кампанії зі збереженню татарської національної ідентичності, мови і культури.