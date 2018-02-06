Від кору в Україні померла ще одна людина – МОЗ

Від кору в Україні померла ще одна людина, повідомив директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

«На жаль, станом на вчора, 5 лютого, підтвердився ще один летальний випадок. Жінка віком 25 років померла в Івано-Франківській області від ускладнень, спричинених кором. У черговий раз хочемо наголосити, що ускладнення кору реєструються у 7-11 відсотків хворих, а летальні випадки трапляються в одному випадку на 900-1000 захворілих. З початку року від ускладнень кору померло четверо людей. З них – двоє дітей і двоє дорослих», – розповів Курпіта.

Він додав, що за перші п’ять тижнів 2018 року на кір в Україні захворіли 3 554 людини, серед них 1 165 дорослих та 2 389 дітей.

За його словами, найбільше людей захворіли в Івано-Франківській, Одеській, Закарпатській, Чернівецькій і Львівській областях.

18 січня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляла, що з початку спалаху кору в Україні померли восьмеро людей.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.