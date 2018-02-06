Адвокат Саакашвілі заявляє, що подав касаційну скаргу на рішення в справі про надання захисту

Захист колишнього президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду в справі проти Державної міграційної служби України, яка відмовила політику в оформленні документів для отримання статусу особи, що потребує додаткового захисту, повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький у Facebook.

«Такий процесуальний крок дозволяє йому й надалі легально перебувати в Україні та є підставою для продовження Міхеїлу Саакашвілі довідки про звернення за захистом. Після подачі касаційної скарги ми повідомили ДМС в Київській області інформаційним листом про факт подачі касації», – написав Чорнолуцький.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію Саакашвілі справі проти Державної міграційної служби України.

Восени ДМС відмовила Міхеїлу Саакашвілі в наданні додаткового захисту, про який він просив через повторний запит Генпрокуратури Грузії до України щодо його екстрадиції.

Саакашвілі подав до суду на ДМС через це рішення і програв суд першої інстанції. 3 січня Окружний адміністративний суд Києва залишив у силі відмову ДМС у наданні Саакашвілі додаткового захисту.

Незабаром апеляцію на це рішення подала сама ж Державна міграційна служба з проханням внести в рішення одне речення. Скаргу подав і захист Саакашвілі.

У жовтні 2017 року Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. У відомстві заявляли, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що ДМС відмовила Саакашвілі в наданні статусу біженця і наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі.

Після цього Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У липні Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.