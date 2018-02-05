Якщо буде екстрадиція Саакашвілі, то в Нідерланди або США – Розумний

Гості програми «Ваша Свобода»: Іван Слободяник, член політради партії «Рух нових сил»; Максим Розумний, політолог, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

Альтернативний уряд і нових кандидатів у президенти України обіцяє представити до 18 лютого лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі. Він заявив про це напередодні, 4 лютого, на акції в центрі Києва. Потім протестувальники влаштували автопробіг до приватного будинку президента Петра Порошенка на Київщині. Тим часом, 5 лютого, суд відхилив апеляцію у справі про надання захисту Саакашвілі. Яким же буде його подальший політичний маршрут в Україні?

Олександр Лащенко: Пане Слободяник, що за вимоги, якщо їх так можна назвати, до 18 лютого, озвучені Міхеїлом Саакашвілі?

Знову Майдан заставлений. Близько мільйона гривень на конструкції витрачено. У нас крадуть місце для зібрання

​Іван Слободяник: Ми не піддалися на провокації під час заходу, хоча провокували ще за кілька днів. Коли була кава на Майдані, то конструкції дуже швидко прибрали, зібралося 200-300, а, можливо, й 500 осіб. Як тільки оголосили про відновлення маршів, знову Майдан заставлений конструкціями. Причому це за державний кошт – близько мільйона гривень на ці конструкції витрачено. У нас просто крадуть місце для зібрання.

Нас намагалися зіштовхнути з іншими організаціями – їх частково використали, ними, напевне, зманіпулювали. До речі, всі вимоги, які заявляє «Євро Авто Сила», ми також підтримуємо. Це теж елемент боротьби з олігархатом – коли ми на догоду одному чи двом монополістам не можемо користуватися доступними цінами на авто.

У нас була заявка на встановлення сцени, але нас заблокувала поліція, оточив спецпідрозділ без жодного документа. Хрещатик був закритий по всій лінії. Ми не пішли на конфлікт, бо розуміли, що може статися.

Автоколоні теж заважали. По дорозі бабусі-«тітушки» перекривали шлях

(Автоколоні – ред.) теж заважали. По дорозі були бабусі-«тітушки», які перекривали шлях – на обухівській трасі ходили по пішохідному переходу, намагалися не пустити автоколону. Вони вже не перший день приходять і під суд, і до будинку Саакашвілі, і до нашого офісу. У них і координатор один і той самий. Дуже багато правоохоронців було вже на місці. Акція передовсім мала на меті персоніфікувати відповідальність.

Стовпи, на яких тримається режим, – кілька олігархів, функціонерів, які стали олігархами, співробітники адміністрації. Депутати перетворилися на безособові істоти

Стовпи, на яких тримається режим, – кілька олігархів, кілька функціонерів, які зараз теж стали олігархами, співробітники адміністрації президента, ряд депутатів, які виконують функцію впливу на Верховну Раду. Депутати теж перетворилися певним чином на безособові істоти, які кажуть: ми – парламент. Є конкретні прізвища. Має бути персоналізована відповідальність. Її варто визначати за голосуванням. Приміром, закони 16 січня 2014 року – списки людей, які голосували, існують. У нас мають бути списки людей, які підтримують розвиток демократії в Україні і які чинять опір. Лакмусовим папірцем змін в Україні буде закон про імпічмент.

Прибрали політичні прапори. Зацікавлені, бути інклюзивними

Ми прибрали політичні прапори від самого початку. Зацікавлені, щоб бути інклюзивними. За цей період відбувалася взаємодія і з «Самопоміччю», і представники «Свободи» у нас були, і позафракційні депутати, і Юлія Тимошенко підтримувала у критичні моменти. У нас немає узурпації.

Імпічмент Порошенка – вимога, яка є ключовою. Її має підтримати парламент або президент сам повинен піти у відставку. Розпуск парламенту і дострокові вибори за умов, коли Порошенко контролюватиме силовий блок, не дасть можливості сформувати більшість, яка дасть можливість сформувати уряд.

– Пане Розумний, маршруту акції намагалися перешкодити, а «маршруту Саакашвілі» в Україні, як політичного лідера, що перешкоджає? Наскільки далі (в хорошому сенсі) може зайти Міхеїл Ніколозович в Україні?

Цього разу Україні вдасться залишитися в межах демократичних процедур. Влада не буде пробувати узурпувати владу, як це спробував зробити Янукович

​Максим Розумний: Взагалі це передбачати складно для політичних лідерів, рухів в Україні. Можна говорити про певне повторення методів і політичних сценаріїв. Це все вже випробувані методи. Цього разу, мені здається, Україні вдасться залишитися в межах демократичних процедур. Для цього влада сама дотримуватиметься, не буде пробувати узурпувати владу, як це спробував зробити Янукович.

Опозиція різноманітна – тут більш вагомі фактори, які можуть ускладнити шлях Саакашвілі в українській політиці

І опозиція різноманітна, йде кількома колонами – тут, можливо, більш вагомі фактори, які можуть ускладнити шлях Саакашвілі в українській політиці. На даний момент (Саакашвілі – лідер української опозиції – ред.) нереальний сценарій.

– Яка стратегічна мета, зрештою, Саакашвілі в Україні, на Ваш погляд, пане Слободяник?

У Саакашвілі немає президентських амбіцій. Посада прем’єр-міністра могла би бути

​Іван Слободяник: Іншої людини такого рівня, яка заявляла б про ту вакханалію, яка відбувається в системі держуправління і економіці, мало хто озвучує. Ключова річ полягає в тому, що в Саакашвілі немає президентських амбіцій. Зараз він не міг би бути навіть депутатом. Але посада прем’єр-міністра могла б бути. Перша його складова – безкомпромісність, друга – відсутність претензій на ті політичні посади, на які претендують інші політичні лідери в Україні.

Ми говоримо завжди романтичними речами, але вони дуже прагматичні – змінити країну і увійти до історії як люди, які це зробили. У політичному лідерстві завжди є складові вождізму, але демонструємо командний підхід у роботі. Без людей, які виходять на вулицю, нічого не відбудеться. Ми продовжуватимемо протест...

Їхня ключова задача – зробити все можливе, щоб екстрадувати або видворити Саакашвілі. Режим піде на будь-які кроки. Водночас ми розуміємо, що є «східний товариш» – маємо бути дуже обережні

Апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів Саакашвілі. Буде оскарження в касації. При тому, що сама ДМС досі не надала відповіді. Їхня ключова задача – зробити все можливе, щоб екстрадувати або видворити Саакашвілі. Цей режим піде на будь-які кроки. «Тіньові» мільярдні потоки, починаючи від бурштину, закінчуючи розкраданням держбюджету і дірками на митниці, можуть спровокувати режим на будь-що. Водночас ми розуміємо, що є «східний товариш» – маємо бути дуже обережні.

– Пане Розумний, видача Україною Грузії Саакашвілі – можливі варіанти, як Ви вважаєте?

Якщо буде екстрадиція, то в Нідерланди, США

​Максим Розумний: Якщо буде екстрадиція, то в Нідерланди, США. З технологічної точки зору, для влади це був би правильніший крок. Але не виключаю, що не буде ніякої екстрадиції.

Не думаю, що терміново буде ухвалений закон про імпічмент. Будуть знаходитися якісь інші методи. Ми перебуваємо в ситуації нормальної політичної боротьби на даний момент. Це такі правила гри.

Зміни країні потрібні – це всі знають. Ключове питання – питання альтернативи системі, Порошенку в тому числі. Саакашвілі – дуже харизматична персона. У цьому аспекті він підходить. Але в усіх інших (наявність команди, конструктивна, зрозуміла й переконлива програма) поки що ні. Розв’язка настане на виборах.