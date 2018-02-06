Уряд пропонує змінити військові привітання на «Слава Україні» та «Героям слава»

Уряд пропонує офіційно запровадити військові привітання «Слава Україні» та «Героям слава» замість привітань радянського зразка. Відповідний законопроект № 7549 від 5 лютого зареєстрований у Верховній Раді.

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Документом пропонується внести зміни до статті 84 військового статуту внутрішньої служби Збройних сил, замінивши радянське привітання «Здрастуйте, товариші», «Бажаємо (бажаю) здоров’я» на «Слава Україні» та «Героям слава».

«На вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні» всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза ним, відповідають «Героям слава», – сказано в проекті закону. Аналогічними фразами пропонується і прощатися – замість чинної зараз статутної форми прощання «До побачення, товариші», «До побачення».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

«Слава Україні»: як з’явилося гасло боротьби за незалежність? (відео)