5 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроект уряду, згідно з яким пропонується офіційно запровадити військові привітання «Слава Україні» та «Героям слава» замість привітань радянського зразка. Документом пропонується внести зміни до статті 84 військового статуту внутрішньої служби Збройних сил, замінивши радянське привітання «Здрастуйте, товариші», «Бажаємо (бажаю) здоров’я» на «Слава Україні» та «Героям слава». Сучасні українці згадують і вшановують таким вітанням героїв минулих днів та героїв днів нинішніх. Від президента до школяра, від військового і до вчителя – нині всі в Україні використовують цей вислів. Звідки він? Як народився? Хто вигукував його першим? І чи нема в ньому ідеї «вищості»?