У Німеччині домовилися про «велику коаліцію»

Представники Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів, а також Соціал-демократичної партії Німеччини 7 лютого домовилися про формування коаліції, що покладе край понад чотирьом місяцям політичної непевності.

Угоду про так звану «велику коаліцію» уклали після 24 годин безперервних переговорів.

«Втомлені. Але задоволені. Угода є! Нарешті», – йдеться в заяві СПД у WhatsApp.

Представник ХСС Александр Добріндт заявив, що сторонам вдалося «вийти з окопів» і залагодити міжпартійні конфлікти.

У новому уряді лідер соціал-демократів Мартін Шульц стане міністром закордонних справ, а мер Гамбурга від СДП Олаф Шольц має бути призначений міністром фінансів.

Згідно з коаліційною угодою, лідер ХСС Горст Зеєгофер очолить Міністерство внутрішніх справ. Зеєгофер є противником політики канцлера Анґели Меркель щодо біженців. Німецькі ЗМІ також критикували його за тісні особисті стосунки з російським президентом Володимиром Путіним.

Зеєгофер раніше висловлювався за пом’якшення санкцій, запроваджених Заходом проти Росії через анексію Криму і підтримку бойовиків на сході України.

Уже понад чотири місяці після виборів до Бундестагу 24 вересня 2017 року Німеччині жила в очікуванні нового, четвертого уряду Анґели Меркель. Спроба блоку партій ХДС/ХСС сформувати уряд у коаліції з партією Союз-90 / «Зелені» і Вільними демократами не вдалася, і тоді соціал-демократи, які після виборів до Бундестагу заявляли, що йдуть в опозицію, погодилися на переговори.