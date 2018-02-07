Мінкульт: виконавчим директором Українського культурного фонду обрали Федів

Виконавчим директором Українського культурного фонду обрали Юлію Федів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури, за кандидатуру Федів проголосували більшість членів Наглядової ради Українського культурного фонду.

«Створення Українського культурного фонду є важливою подією для української культурної спільноти…Вважаю важливим розробку якісної стратегії діяльності фонду на перший та майбутні роки його діяльності», – зазначила Федів.

За її словами, першочергово необхідно визначити структуру Фонду, сформувати високопрофесійну команду, розробивши прозорі та конкурентоздатні критерії оцінювання проектних заявок.

Серед основних цілей – сприяння розвитку та модернізації сектору культури, підтримка культурного потенціалу країни та розвиток культурного креативного простору, створення грантових програм, залучення досвіду кращих європейських практик та створення фахових експертних рад.

До цього часу Юлія Федів була керівником програми «Креативна Європа» — це рамкова програма Європейської комісії, спрямована на підтримку культурного та креативного секторів Європи.

У 2017 році набув чинності закон України «Про Український культурний фонд». Серед завдань фонду – підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців, популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва. Органом управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду.

У січні міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко, дружину президента України Петра Порошенко.