Екс-начальник Генштабу: керівництво держави вимагало ввести до Києва війська під час Майдану

Колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана заявив, що у лютому 2014 року під час подій Євромайдану тодішнє політичне керівництво держави намагалося змусити його ввести армію до Києва.

«Політичне керівництво намагалося змусити мене ввести війська до Києва, змусити зробити це незаконним шляхом. Йшлося про залучення Збройних сил до посилення об'єктів, наведення конституційного ладу в Києві», – заявив Замана під час допиту в суді в справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

За словами військового, команди він отримував від тодішнього міністра оборони Павла Лебедєва, а на той час очільник СБУ Олександр Якименко та генеральний прокурор Віктор Пшонка намагалися переконати його, що законодавство дозволяє ввести війська.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.