Варшава знищує відносини з Україною – польський ПЕН-клуб 

Польський ПЕН-клуб оприлюднив 8 лютого критичну заяву щодо історичної політики Польщі, зокрема змін у законі про Інститут національної пам’яті.

Автори заяви твердять, що теперішня влада руйнує досягнення останньої чверті століття, протягом якого відроджена Республіка Польща створювала систему європейських альянсів, послідовно і ефективно здійснювала історичне примирення з Німеччиною, а також із єврейським та українським народами. «Дружні відносини з незалежною Україною досягли безпрецедентного рівня в історії наших взаємних стосунків. Знищуючи їх сьогодні, ми йдемо до балканізації Центральної Європи», – наголошується у документі.

Виправлений закон про Інститут національної пам’яті, згідно з яким кримінально переслідуватиметься «фальшування історії Польщі» автори заяви вважають «ідеєю родом із законодавства путінської Росії».

В заяві наголошується, що антинімецькість, антиукраїнізм та антисемітизм служать антиєропейськості.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вирішив підписати зміни до закону про Інститут національної пам’яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в період 1925–1950 років.

Одночасно президент Польщі повідомив, що передасть документ до Конституційного суду, щоб перевірити його конституційність.

Раніше документ підтримали обидві палати польського парламенту – Сейм і Сенат.

Президент України Петро Порошенко 1 лютого заявив, що закон «не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею та Україною», і що «історична правда вимагає відвертої розмови і діалогу, а не заборон».

У Держдепартаменті США заявили, що польський закон про Інститут національної пам’яті «може підірвати свободу слова та академічний дискурс». Також у департаменті зауважили, що потрібно «бути обережними, щоб не перешкоджати обговоренню і коментуванню Голокосту». Ця частина законодавчих змін у Польщі також обурила Ізраїль, де закон назвали «необґрунтованим».