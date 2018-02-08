Конфлікт щодо приміщень «Вєстєй»: невідомі витіснили представників АРМА з одного поверху

Національне агентство з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), заявляє, що представників агентства невідомі витіснили із приміщень на одному з поверхів бізнес-центру «Гулівер» у Києві.

Як повідомляє агентство на своїй сторінці в Facebook, на 31, 32 та 33 поверхах бізнес-центру відбувається конфлікт між представниками компанії-управителя (АРМА) і невідомими, які називають себе представниками власника приміщень.

«На цю хвилину шляхом фізичного тиску представників компанії-управителя витіснили із приміщень на одному з поверхів будівлі. Невстановленими особами застосовуються димові шашки, внаслідок чого спрацювала пожежна сигналізація. Кувалдами руйнуються вхідні двері, конфлікт загострюється», – йдеться у повідомленні.

Національне агентство розцінює ці дії як «злісне порушення ухвали суду».

Раніше сьогодні Нацагентство повідомило про взяття в своє управління приміщення медіа-холдингу «Вєсті» у бізнес-центрі «Гулівер». В АРМА заявили, що за рішенням суду всі приміщення на 31, 32 і 33-му поверхах бізнес-центру «Гулівер» були фактично передані в управління Національному агентству.

Згодом АРМА заявило, що невідомі в масках і озброєні холодною зброєю, кийками та помповими рушницями погрожують представникам компанії-управителя.

Крім того, близько 19:00 телеканал «112 Україна» повідомив, що із бізнес центру «Гулівер» через повідомлення про пожежу евакуйовують людей. За даними телеканалу, пожежа почалась на 32 поверсі, де розташований офіс медіа-холдингу «Вєсти».

Національне агентство наголошує, що наразі єдиним законним власником цих приміщень є компанія-управитель на підставі договору управління майном.

Вранці 8 лютого головний редактор «Вєстєй» Оксана Омельченко написала у Facebook про обшуки в приміщеннях офісу медіахолдингу в Києві. За її словами, силовики не пускали журналістів на роботу.

Влітку минулого року головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив що колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який після повалення режиму Януковича втік до Росії, вивів 788 мільйонів доларів на рахунки кількох компаній, серед яких вказувався медіа-холдинг «Вєсті». У зв’язку із заявленою «антикорупційною операцією» правоохоронці проводили у приміщеннях холдингу обшуки. Головний редактор «Вєстєй» Оксана Омельченко тоді заявляла, що причина обшуків – низка резонансних публікацій, пов’язаних із діяльністю військової прокуратури й особисто Анатолія Матіоса.