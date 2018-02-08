МЗС Угорщини: Україна не виконує рекомендації Венеційської комісії

У Міністерстві закордонних справ Угорщини 8 лютого заперечили твердження українських ЗМІ, що під час двосторонніх політичних консультацій між заступником міністра закордонних справ України Василем Боднаром і статс-секретарем МЗС Угорщини Левенте Мадяром 7 лютого в Ужгороді стосовно закону України «Про освіту» сторонам вдалося досягнути домовленості.

«Жодної угоди не було укладено щодо освітнього закону, Україна і надалі не виконує рекомендації Венеційської комісії», – заявив представник МЗС Угорщини Тамаш Менцер.

Менцер повторив точку зору свого уряду, яка полягає в тому, що Україна не може вводити в дію закон про освіту доти, доки не узгодить усі питання мовно-освітньої статті з нацменшинами, включно з угорською.

«Ми тішимося, що, за певними ознаками, ці консультації незабаром розпочнуться, – додав Менцер. – Угорці Закарпаття можуть розраховувати на повну підтримку уряду Угорщини».

Разом із тим він зазначив, що наразі рано говорити про зміну позиції офіційного Будапешта, згідно з якою, Угорщина блокуватиме міжнародні ініциативи Києва до того моменту, поки не буде досягнуто угоди з усіх питань освітнього закону між українською владою та угорцями Закарпаття. «Однак до цього поки ще далеко», – вважає урядовець.

У середу в Ужгороді заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на зустрічі з угорським колегою підтвердив, що імплементація сьомої статті закону України «Про освіту» відбуватиметься шляхом прийняття закону про середню освіту з урахуванням рекомендації Венеційської комісії та на основі консультацій з усіма нацменшинами, включно з угорською громадою України.

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