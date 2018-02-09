ДПСУ спростовує спробу затримання Саакашвілі: у нас немає спецназу

У Держприкордонслужбі спростовують заяви про затримання екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі спецпризначенцями відомства. Про це речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«У нас немає спецназу. Наскільки мені відомо, ми до цього не причетні. Взагалі, можливо, це якась провокація», – сказав він.

Депутат Юрій Дерев’янко раніше заявив, що люди, які представилися як спецпризначенці Прикордонної служби, вчинили спробу затримати Саакашвілі.

Соратник Саакашвілі, колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе заявив у Facebook, що для затримання колишнього президента Грузії до готелю Fairmont Grand Hotel у Києві прибув спецпідрозділ СБУ «Альфа».

У самому готелі в коментарі Радіо Свобода повідомили, що він працює в звичайному режимі.

Народний депутат Ігор Луценко, зі свого боку, заявив, що правоохоронці затримали Саакашвілі.

Проте у Службі безпеки України, ГПУ, Національної поліції не підтвердили Радіо Свобода інформацію про затримання.

У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У жовтні 2017 року Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що ДМС відмовила Саакашвілі в наданні статусу біженця і наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі.

Після цього Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі. В Україні Саакашвілі також є фігурантом кримінального провадження.