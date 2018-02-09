Затримання Саакашвілі: у СБУ, ГПУ й поліції заперечують інформацію

Служба безпеки України не затримувала екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, повідомила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Інформація не відповідає дійсності. Нас там нема і не могло бути», – сказала Гітлянська.

Речник ГПУ Андрій Лисенко і речник Національної поліції Ярослав Тракало в коментарі Радіо Свобода також не підтвердили інформацію про затримання.

Соратник Саакашвілі, колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе заявив у Facebook, що для затримання колишнього президента Грузії до готелю Fairmont Grand Hotel у Києві прибув спецпідрозділ СБУ «Альфа».

У самому готелі в коментарі Радіо Свобода повідомили, що він працює в звичайному режимі.

Народний депутат Ігор Луценко, зі свого боку, заявив, що правоохоронці затримали Саакашвілі.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

8 грудня екс-президента затримали в Києві. Його підозрюють в «сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності». Саакашвілі назває неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Суд першої інстанції не задовольнив клопотання Генпрокуратури про домашній арешт політика у вигляді запобіжного заходу, але 26 січня Апеляційний суд Києва призначив йому нічний домашній арешт.

Термін дії запобіжного заходу для Саакашвілі закінчився 6 лютого.

Луценко заявив, що ГПУ не буде просити суд продовжити запобіжний захід для колишнього президента Грузії.