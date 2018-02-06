Луценко: ГПУ не буде просити продовжити запобіжний захід для Саакашвілі

Генеральна прокуратура України не буде просити суд продовжити запобіжний захід для колишнього президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, заявив очільник ГПУ Юрій Луценко в інтерв’ю ТСН.ua.

«Саакашвілі після багатьох чудернацьких акцій все ж таки почав ходити на допити. Зараз, коли закінчується обраний йому запобіжний захід, ми не будемо його подовжувати. Він приходить за повістками, тому жодних обтяжень, на мій погляд, не потребує. Наскільки я знаю, найближчим часом у нього знову буде серія допитів. Тому сподіваюся, що він так само буде спокійно приходити туди і давати відповідні свідчення», – сказав Луценко.

5 грудня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

8 грудня екс-президента затримали в Києві. Його підозрюють в «сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності». Саакашвілі назває неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Суд першої інстанції не задовольнив клопотання Генпрокуратури про домашній арешт політика у вигляді запобіжного заходу, але 26 січня Апеляційний суд Києва призначив йому нічний домашній арешт.

Термін дії запобіжного заходу для Саакашвілі закінчився 6 лютого.