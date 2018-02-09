Суд дозволив зняти з Розенблата електронний браслет – САП

Солом’янський районний суд Києва дозволив зняти з народного депутата Борислава Розенблата електронний браслет, повідомили Радіо Свобода в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Водночас суд продовжив до 9 квітня інші зобов’язання – прибувати до детектива, прокурора або суду за першою їх вимогою, повідомляти їх про зміну місця свого проживання, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати документи для виїзду за кордон.

8 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Солом’янський районний суд скасував зобов’язання носити електронний браслет для іншого фігуранта в провадженні – народного депутата Максима Полякова.

Народні депутати Борислав Розенблат (позафракційний, виключений із фракції «Блоку Петра Порошенка»), а також Максим Поляков («Народний фронт») є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата Генеральна прокуратура України вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 тисяч 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.