Розенблат подав до суду на НАБУ і САП

Окружний адміністративний суд Києва повідомляє, що відкрив провадження у справі за позовом народного депутат Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного антикорупційного бюро, які були погоджені із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у суді додали, що Розенблат просить зобов’язати детективів НАБУ і прокурорів САП «дотримуватись вимог чинного законодавства щодо дотримання гарантій депутатської недоторканності під час відповідного кримінального провадження».

Попередній судовий розгляд справи призначений на 30 січня.

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.